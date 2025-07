NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

D305-25-2 Zumba® Fitness Tanz-Workout für Anfänger*innen und Fortgeschrittene! 9x, 21.08.25 – 30.10.25, Do, 19:00 – 20:00 Uhr. Grundschule Dierdorf (Gutenberg Schule), Schulstr. 20, 56269 Dierdorf, linke Turnhalle. Dozent: René Chevalier, Zumba-Trainer. Gebühr: 48,00 €

D311-25-2 Trainingsmethoden – Ganzkörper- und Ausdauertraining Unterstützung der Fettverbrennung und Ausdauertraining mit Step und Handgeräten 10x, 22.08.25 – 07.11.25, Fr, 18:00 – 19:00 Uhr. Grundschule Dierdorf (Gutenberg Schule), Schulstr. 20, 56269 Dierdorf, linke Turnhalle. Dozentin: Anke Kaulbach-Baldus, liz. Übungsleiterin (DOSB). Gebühr: 72,00 €

G431.1-25-2 Migrantinnen integriert in den Alltag (MiA) Schwerpunkt Sprachorientierung – Deutsch als Fremdsprache A2 Obere Grundstufe – Teil 1 13x, 01.10.25 – 12.11.25, Mi, 16:00 – 19:00 Uhr, Do, 16:00 – 19:00 Uhr, Mo, 16:00 – 19:00 Uhr, Fr, 16:00 – 19:00 Uhr, Mo, 16:00 – 18:45 Uhr, Mi, 16:00 – 18:45 Uhr, Fr, 16:00 – 18:45 Uhr, Do, 16:00 – 18:45 Uhr. Römerwallschule (Realschule plus), Ruth-Dany-Weg 2, 56598 Rheinbrohl, Raum 08, EG. Dozentin: Marion Birkenbach, Realschullehrerin, Lerntherapeutin, Diplom-Pädagogin. Gebühr: kostenfrei. Ort und Zeit können sich ändern.

G541-25-2 KI-Protokolle: Künstliche Intelligenz als Helfer (Online) 1x, 20.08.25, Mi, 17:00 – 17:45 Uhr. Anmeldeschluss: 17.08.2025 online. Dozent: Robin Weniger, Staatl. geprüfter Betriebswirt, Ausbilder (ADA-Schein), Digitaler Dienstleister. Gebühr: 16,00 €

P201-25-2 Fotografie & Bildbearbeitung Frag doch einfach! (Workshop) 1x, 23.08.25, Sa, 09:00 – 12:00 Uhr. Realschule plus, Schulstr. 23, 56305 Puderbach, Klassenraum. Dozent: Jörg Eisbach. Gebühr: 26,00 €

P350-25-2 Wirpbelsäulengymnastik (ZPP-zertifiziert) Kraft- und Beweglichkeitstraining (Krankenkassenkurs) 8x, 21.08.25 – 09.10.25, Do, wöchentlich, 17:00 – 17:45 Uhr. dhb digital human balance GmbH, Hauptstraße 37 a, 56307 Dernbach. Digital Human Balance GmbH. Gebühr: 100,00 €

R318-25-2 4XF Outdoor Fitcamp Schnuppertraining 1x, 20.08.25, Mi, 17:30 – 18:30 Uhr. Dorfgemeinschaftshaus (Gemeindezentrum), Im Freizeitpark, 56589 Niederbreitbach. Dozentin: Verena Kornmann, Outdoor Instructor (4XF FitCamp), Functional Trainer, Fitness Trainer C-Lizenz (DOSB Breitensport). Gebühr: 8,00 €

U314.1-25-2 Hatha-Yoga mit Meditation in der Kleingruppe Atem- und Konzentrationstechniken 7x, 21.08.25 – 09.10.25, Do, 17:45 – 19:15 Uhr. Anmeldeschluss: 18.08.2025 Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, 53572 Unkel, Psychomotorikraum, 1. OG. Dozentin: Petra Schröter, Yogalehrerin (BDY/EYU). Gebühr: 87,00 € (gültig bei 5 Teilnehmenden) 72,00 € (gültig ab 6 Teilnehmenden). Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).