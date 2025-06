NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

G462-25-2 telc Deutsch A2 Prüfung Start Deutsch 2 1x, 30.08.25, Sa, 09:00 – 11:50 Uhr. Anmeldeschluss: 08.08.2025 Kinzing-Schule, Beverwijker Ring 5, 56564 Neuwied, KreisVolkshochschule Neuwied e.V., Geschäftsstelle, 1. OG. Dozent*in: Elizaveta Melnikova, Magister Ethnologie, Trainerin für Interkulturelle Kompetenz, Lizenzierte Lehrkraft für BAMF-Integrations- und Berufssprachkurse, Studienzertifizierte DaF-Dozentin. Nils Kranke. Lara Plobner. Gebühr: 124,50 €

G103.6-25-1 Finanzen verstehen: In eigener Sache. Die eigene Strategie am Kapitalmarkt (Online) In Kooperation mit der vhs Karlsruhe 1x, 14.07.25, Mo, 18:30 – 20:30 Uhr. online. Leon Podian, Business Process Analyst, Wirtschaftsinformatiker. Gebühr: 17,00 €

G170.23-25-1 Zwischen Zöllen und Zeitenwende – Wohin steuert Deutschlands Wirtschaft? vhs.wissen live – Onlinevortrag 1x, 28.07.25, Mo, 19:30 – 21:00 Uhr. online. Prof. Dr. Moritz Schularick. Gebühr: kostenfrei