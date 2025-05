NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

L514-25-1 Alles rund ums Smartphone Aufbauwissen für smarte Nutzer 1x, 11.06.25, Mi, 18:00 – 19:30 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Besprechungsraum 305/306, 3. OG. Björn Gam, IT-Projektmanager. Gebühr: kostenfrei

U335-25-1 Vegetarische indische Köstlichkeiten 1x, 12.06.25, Do, 18:00 – 21:00 Uhr. Anmeldeschluss: 09.06.2025 Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, 53572 Unkel, Raum: Lehrküche 1.18, 1. OG. Masud Khan. Gebühr: 22,00 € (zzgl. 15 € Lebensmittelumlage an den Dozenten zu entrichten)

R316-25-1 Schnupper-Workshop Natur-Mentaltraining Die Kraft des eigenen Denkens erkennen und erleben 1x, 14.06.25, Sa, 14:00 – 17:15 Uhr. Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, 56581 Ehlscheid. Andreas Schwab, Kursleiter für Shinrin Yoku, Coach (ECA), Kommunikations-, (Natur-)Resilienz- und Achtsamkeitstrainer. Gebühr: 35,00 €

D225.2-25-1 Acryl Pouring Workshop In der Kleingruppe 2x, 14.06.25, 15.06.25, Sa, 10:00 – 16:00 Uhr, So, 11:00 – 11:30 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Werkraum. Nicole Geldmacher-Zunft. Gebühr: 64,00 € (gültig bei 3 Teilnehmenden) 50,00 € (nicht rabattierbar) (gültig bei 4 Teilnehmenden) zzgl. 30 € Materialumlage bar zu entrichten an die Kursleitung