NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

B104-25-1 Selbständigkeit im Alter durch richtige Vorsorge 1x, 29.04.25, Di, 18:00 – 20:00 Uhr. Grundschule Bad Hönningen (Marienschule, Rudolf-Buse-Str. 4, 53557 Bad Hönningen. Wolfgang Scharrenberg, Rechtsanwalt. Gebühr: 14,00 €

B301-25-1 Yin und Yang Yoga 8x, 29.04.25 – 24.06.25, Di, 16:45 – 18:00 Uhr. Grundschule St. Laurentius, Rätsgasse 5, 56599 Leutesdorf. Yvonne Pottgießer-Bündgen, Qi-Life Yoga-Lehrerin. Gebühr: 62,00 € (gültig von 8 bis 9 Teilnehmenden) 54,00 € (gültig ab 10 Teilnehmenden)

D316.2-25-1 Vinyasa Yoga für Nichtyogis Sportliches Ganzkörpertraining mit Musik 8x, 02.05.25 – 04.07.25, Fr, 19:30 – 21:00 Uhr. Martin-Butzer-Gymnasium, Gymnasialstr. 11, 56269 Dierdorf. Claudine Weingarten, Fitnesstrainerin, Yoga-Lehrerin (RYT). Gebühr: 70,00 € (gültig von 8 bis 9 Teilnehmenden) 60,00 € (gültig ab 10 Teilnehmenden)

P300.2-25-1 Vinyasa Yoga für Nichtyogis Sportliches Ganzkörpertraining mit Musik 8x, 02.05.25 – 04.07.25, Fr, 17:30 – 19:00 Uhr. Holzbachtalschule Schulstr. 16, 56305 Puderbach, Turnhalle. Claudine Weingarten, Fitnesstrainerin, Yoga-Lehrerin (RYT). Gebühr: 60,00 € (gültig von 8 bis 9 Teilnehmenden) 52,00 € (gültig ab 10 Teilnehmenden)

P340.2-25-1 Fullbody-Training Für leicht Fortgeschrittene 9x, 30.04.25 – 02.07.25, Mi, 19:15 – 20:15 Uhr. Holzbachtalschule (Grundschule), Schulstr. 16, 56305 Puderbach, Turnhalle. Carmen Kuhn-Fetter, liz. Übungsleiterin Sport in der Prävention. Gebühr: 52,00 € (gültig von 8 bis 9 Teilnehmenden) 46,00 € (gültig ab 10 Teilnehmenden)

R211.2-25-2 Malen mit Kindern von 6-10 Jahren Der Farbkreis – Licht in der dunklen Jahreszeit 4x, 07.11.25 – 28.11.25, Fr, wöchentlich, 15:00 – 16:15 Uhr. Malatelier Margit Philippi, Hinterstr. 7 56579 Hardert, 56579 Hardert. Margit Philippi, Diplom-Grafikerin. Gebühr: 45,00 € (gültig bei 4 Teilnehmenden) 40,00 € (gültig ab 5 Teilnehmenden)

R312.2-25-1 Fit werden, fit bleiben für Frauen 60+ Enkeltauglich beweglich bleiben – Verbesserung der Kondition 10x, 28.04.25 – 07.07.25, Mo, 20:00 – 21:15 Uhr. Bürgerhaus Melsbach, Mittelstr. 24, 56581 Melsbach, Turnhalle. Petra Klünker-Hecken. Gebühr: 73,00 € (gültig von 6 bis 7 Teilnehmenden) 58,00 € (gültig von 8 bis 14 Teilnehmenden)

R401.5-25-1 Spanisch A1 Grundstufe mit guten Vorkenntnissen (Teil 5) 10x, 29.04.25 – 01.07.25, Di, wöchentlich, 17:00 – 18:30 Uhr. Deutschherrenschule, Realschule Plus In der Au 38, 56588 Waldbreitbach. Yolanda de Pedro Muňoz. Gebühr: 93,00 € (gültig bei 6 Teilnehmenden) 83,00 € (gültig bei 7 Teilnehmenden) 73,00 € (gültig ab 8 Teilnehmenden). Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).