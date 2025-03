NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

B106-25-1 „Letzte Wege“ – Wegbegleitung am Lebensende 1x, 20.03.25, Do, 16:30 – 20:30 Uhr. Grundschule Bad Hönningen (Marienschule), Zugang über Parkplatz der Sprudelhalle, Rudolf-Buse-Str. 4, 53557 Bad Hönningen. Yvonne Zecha-Bartz, Dipl.-Päd., Sterbeamme, zertifiz. Kursleiterin Letzte Hilfe. Gebühr: 10,00 €

D102-25-1 Der fachgerechte Gehölzschnitt in Theorie und Praxis 1x, 22.03.25, Sa, 10:00 – 13:00 Uhr. Westerwald Kelterei, Bergstraße 18, 56269 Dierdorf-Brückrachdorf. Thomas Härtel, Obstschnitt-Fachberater. Gebühr: 17,00 € (gültig von 6 bis 7 Teilnehmenden) 13,00 € (gültig ab 8 Teilnehmenden)

G101.3-25-1 Superhirn für Schüler*innen – Vokabeln lernen im Sekundentakt (Online) 1x, 18.03.25, Di, 16:00 – 18:00 Uhr. online. Helmut Lange, Diplom Pädagoge, Diplom Sozialpädagoge. Gebühr: 23,00 €

G103.2-25-1 Finanzen verstehen: Börse und Aktien. Geschichte, Akteure und Profiteure (Online) In Kooperation mit der vhs Karlsruhe 1x, 17.03.25, Mo, 18:30 – 20:00 Uhr. online. Leon Podian, Business Process Analyst, Wirtschaftsinformatiker. Gebühr: 13,00 €

L310-25-1 Digitalisierung im Gesundheitswesen – Die elektronische Patientenakte (ePA) für Alle Chancen, Nutzen, Zukunft – Kurzvortrag auf der Gesundheitsmesse Landkreis Neuwied 1x, 23.03.25, So, 15:45 – 16:10 Uhr. Bürgerhaus St. Katharinen, Linzer Str. 74, 53562 St. Katharinen. Jörg Eisbach, Digitalisierungsexperte im Gesundheitswesen. Gebühr: kostenfrei

P501-25-1 Gefahr erkannt – Gefahr gebannt! Was ich mit meinem Handy alles machen kann Apps, die warnen, informieren, helfen und schützen 1x, 24.03.25, Mo, 19:00 – 21:00 Uhr. Realschule plus, Schulstr. 23, 56305 Puderbach, Klassenraum. Frank Lemmer, Feuerwehrmann (Brandmeister). Gebühr: kostenfrei

U332-25-1 Indische Küche – würzig und schmackhaft 1x, 20.03.25, Do, 18:00 – 21:00 Uhr. Anmeldeschluss: 17.03.2025 Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, 53572 Unkel, Raum: Lehrküche 1.18, 1. OG. Masud Khan. Gebühr: 22,00 € zzgl. 15,00 € Lebensmittelpauschale, bar an den Dozenten zu entrichten