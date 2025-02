NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

Onlinekurse für kaufmännische Berufe an der kvhs Neuwied: Von der Finanzbuchhaltung über Lohnbuchführung und Personalwirtschaft bis hin zu Bilanzierung und Controlling bietet die KreisVolkshochschule Neuwied regelmäßig kaufmännische Online-Fortbildungen an. Die Teilnahme am bundesweiten Kurs- und Zertifikatssystem Xpert Business der Volkshochschulen ermöglicht Kurse mit Durchführungsgarantie, die zu anerkannten Fachkraft- und Buchhalterabschlüsse führen. Der modulare Aufbau mit überschaubaren Kursmodulen bietet maximale Flexibilität. Während die Kurse bequem zu Hause am PC live oder als Aufzeichnung belegt werden können, kann jedes Modul auf Wunsch mit einer Prüfung in Neuwied abgeschlossen werden.

B196-25/1 Plastik- und Konsumfasten – nimm die Challenge an 7x Raum in der VG Bad Hönningen wird noch bekannt gegeben. Kordula Honnef, Gärtnerin der Klostergärten, Bildungsreferentin für Natur und Umwelt. Gebühr: 10 € durch Förderung der KV Neuwied

D225.1-25/1 Acryl Pouring Workshop In der Kleingruppe 2x, 08.03.25, 09.03.25, Sa, 10:00 – 16:00 Uhr, So, 11:00 – 11:30 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Werkraum. Nicole Geldmacher-Zunft. Staffelpreis: 50 – 64 € zzgl. 30 € Materialumlage bar zu entrichten an die Kursleitung

G160-25/1 Erfolg beginnt im Kopf (Onlinevortrag) 1x, 06.03.25, Do, 19:00 – 20:30 Uhr. online. Steve Windisch, Trainer für Stressmanagement und Resilienz, Wildnispädagoge, Systemischer Coach. Gebühr: 8,50 €

G536-25/1 Canva-Workshop: Entdecke die Welt der Kreativität (Online) 1x, 07.03.25, Fr, 15:00 – 18:00 Uhr. Anmeldeschluss: 04.03.2025 online. Robin Weniger, Staatl. geprüfter Betriebswirt, Digitaler Dienstleister. Gebühr: 35 €

G538-25/1 Eltern im digitalen Zeitalter (Online) 1x, 06.03.25, Do, 18:15 – 20:30 Uhr. Anmeldeschluss: 03.03.2025 online. Robin Weniger, Staatl. geprüfter Betriebswirt, Digitaler Dienstleister. Gebühr: 23,50 €

G593.1-25/1 Xpert Business Prüfung – alle Themen (außer DATEV) 1x, 06.03.25, Do, 09:00 – 12:00 Uhr. Anmeldeschluss: 06.02.2025 Kinzing-Schule, KreisVolkshochschule Neuwied e.V., Geschäftsstelle, 1. OG, Beverwijker Ring 5, 56564 Neuwied. Simone Kirst. Gebühr: 70 €

R211.1-25/1 Malen mit Kindern von 6-10 Jahren Mit Farben dem Frühling entgegen 4x, 07.03.25 – 28.03.25, Fr, wöchentlich, 15:00 – 16:15 Uhr. Malatelier Margit Philippi, Hinterstr. 7 56579 Hardert, 56579 Hardert. Margit Philippi, Diplom-Grafikerin, Ausgebildete Schriften- und Dekorationsmalerin. Staffelpreis: 40 – 45 €. Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).