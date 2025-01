NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

G103.5-25/1 Finanzen verstehen: Anlageklassen. Anleihen / Kryptogeld / Immobilien / Edelmetalle (Online) In Kooperation mit der vhs Karlsruhe 1x, 23.06.25, Mo, 18:30 – 21:00 Uhr. online. Leon Podian, Business Process Analyst, Wirtschaftsinformatiker. Gebühr: 21,00 €

G170.7-25/1 Schönheit der Astrophysik vhs.wissen live – Onlinevortrag 1x, 17.02.25, Mo, 19:30 – 21:00 Uhr. online. Dr. Andreas Müller. Gebühr: kostenfrei

G171.1-25/1 Nachhaltig reisen und unterwegs sein Smart und Grün: Nachhaltiger per Apps und Co – In Kooperation mit der vhs Naheland 1x, 18.02.25, Di, 18:30 – 20:00 Uhr. Anmeldeschluss: 13.02.2025 online. Isabelle Hercher. Gebühr: 5,00 €

G181.7-25/1 Newsroom – So arbeitet eine Nachrichtenredaktion (Online) In Kooperation mit der ARD und den Landesverbänden der Volkshochschulen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern 1x, 20.02.25, Do, 18:00 – 19:30 Uhr. online. Judith Schönicke. Gebühr: kostenfrei

G338-25/1 Gelassen und souverän im stressigen Alltag (Onlinevortrag) Wie wir Stresskompetenz gezielt aufbauen 1x, 20.02.25, Do, 19:00 – 20:30 Uhr. online. Steve Windisch, Trainer für Stressmanagement und Resilienz, Wildnispädagoge, Systemischer Coach. Gebühr: 8,50 €

G339-25/1 Innere Balance trotz vollem Alltag (Onlinevortrag) Die 3 Säulen der Selbstfürsorge 1x, 24.02.25, Mo, 19:00 – 20:30 Uhr. online. Steve Windisch, Trainer für Stressmanagement und Resilienz, Wildnispädagoge, Systemischer Coach. Gebühr: 8,50 €

U354-25/1 Bowls – gesundes Essen der Zukunft 1x, 19.02.25, Mi, 17:30 – 21:00 Uhr. Anmeldeschluss: 17.02.2025 Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, 53572 Unkel, Raum: Lehrküche 1.18, 1. OG. Sigrun Birkelbach, staatlich geprüfte Heilpraktikerin. Gebühr: 22,00 € (zzgl. ca. 15 € Lebensmittelumlage direkt an die Dozentin zu entrichten)