NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied

B105-25-1 Basiswissen für glückliche Hühner Die eigenen Eier – Kleine Hühnerhaltung für Privatleute 1x, 10.04.25, Do, 18:00 – 20:30 Uhr. Grundschule Bad Hönningen (Marienschule) Rudolf-Buse-Str. 4, 53557 Bad Hönningen. Axel Hilckmann, Tierwirt, Fachberater Ökologische Geflügelhaltung. Gebühr: 29,00 € (Kinder können kostenfrei teilnehmen)

B302-25-1 Erste Hilfe im Kleinkindalter Für Eltern, Großeltern und alle weiteren Interessierten 1x, 08.04.25, Di, 17:15 – 21:15 Uhr. Kita St. Suitbert, Hauptstraße 96, 56598 Rheinbrohl, Turnhalle. Rico Scheiblich, Notfallsanitäter. Gebühr: 18,00 €

D226-25-1 Acryl Pouring for Kids Workshop in der Kleingruppe Für Kinder ab 8 Jahren 2x, 12.04.25, 13.04.25, Sa, 10:00 – 14:00 Uhr, So, 11:00 – 11:30 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Werkraum. Nicole Geldmacher-Zunft. Staffelpreis: 48 – 36 €

D258-25-1 Meditation – Schnupperworkshop Workshop 1x, 12.04.25, Sa, 14:00 – 18:00 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Gebäude N. Sabine Lichtenthäler, Mentaltrainerin, Kursleiterin Meditation, Klangtherapeutin/-pädagogin, Hypnose-Coachin. Gebühr: 30,00 €

D307.2-25-1 Kochkurs: Gesunde Ernährung für Kinder 1x, 12.04.25, Sa, 10:30 – 13:30 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Lehrküche, Gebäude R. Barbara Bätzing, Ernährungsberaterin (SfG). Staffelpreis: 18 – 15 € zzgl. Lebensmittelumlage in Höhe von 15,00 € bar zu entrichten an die Dozentin

G109-25-1 Feuer, Wasser, Eis und Stein: Faszination Island (Online) Reisevortrag mit beeindruckenden Bildern 1x, 10.04.25, Do, 19:00 – 20:30 Uhr. online (Zoom-1). Anuschka Dinter-Mathei, Reise-Bloggerin, Vortragsreferentin, M.A. GeschichteStaffelpreis: 13 – 9 €

P110.3-25-1 Dein Bio-Minigarten in Topf und Kübel Frisches Gemüse übers ganze Jahr 1x, 10.04.25, Do, 18:00 – 20:00 Uhr. Realschule plus, Schulstr. 23, 56305 Puderbach, Klassenraum. Julia Hilgeroth-Buchner. Staffelpreis: 15 – 11 €

P340.2-25-1 Fullbody-Training Für leicht Fortgeschrittene 10x, 09.04.25 – 02.07.25, Mi, 19:15 – 20:15 Uhr. Holzbachtalschule (Grundschule), Schulstr. 16, 56305 Puderbach, Turnhalle. Carmen Kuhn-Fetter, liz. Übungsleiterin Sport in der PräventionStaffelpreis: 52 – 46 €

R101-25-1 Hausaufgaben mit System und Erfolg! 1x, 08.04.25, Di, 19:00 – 20:30 Uhr. Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, 56581 Ehlscheid. Dagmar Habel, Zert. Familiencoach, Staatl. anerk. Erzieherin, Staatl. gep. Motopädin, Qual. Sprachförderkraft, Sonderpäd. Fachkraft. Gebühr: 12,00 €