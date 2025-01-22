NEUWIED – Achtung Betrüger! Anrufwelle im Großraum Neuwied

Bei der Polizei Neuwied gingen vermehrt die Meldung ein, dass es zu Anrufen mit Betrugsabsichten gekommen sei. Die Anrufer gaben sich in den meisten Fällen als Polizeibeamte aus und versuchten unter der Legende eines Einbruches in der Nachbarschaft die Betroffenen um Bargeld oder Schmuck zu erleichtern. Der Polizei ist bislang kein Fall bekannt in dem die Täter Erfolg hatten. Quelle Polizei