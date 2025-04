KREIS NEUWIED – Achim Hallerbach bleibt Landrat im Kreis Neuwied

Landrat Achim Hallerbach wurde mit durchschnittlich 80 Prozent ja Stimmen das Vertrauen ausgedrückt noch weitere Jahre als Landrat für den Kreis Neuwied zu arbeiten. Zusammen mit Familie, Freunden, Mitarbeitern und Gästen aus Politik und Wirtschaft verfolgte er in der Kreisverwaltung am Wahlabend die Ergebnisse aus dem Landkreis. Wobei die Wahl von Landrat und Asbacher VG Bürgermeister ohne Gegenkandidaten wie erwartet verlief, blieb es in Puderbach und Rengsdorf spannend.

Von insgesamt 11.947 Wahlberechtigten haben 5.358 in der Verbandsgemeinde Puderbach gewählt – eine Wahlbeteiligung von 44,8 Prozent. 50 Stimmen waren ungültig. Kandidat Sven Schür, aktuell noch Ortsbürgermeister von Steimel, erreichte 37,7 Prozent der Stimmen, knapp dahinter folgte Patrick Rudolph mit 37 Prozent der Stimmen.

Pierre Fischer aus Rengsdorf duelliert sich drei Wochen mit Achim Braasch (53, freier Bewerber), der am Sonntag 31,9 Prozent der Stimmen holte. Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag bei gerade einmal 46,3 Prozent.

Während im Kreishaus der erste Beigeordnete dem alten und neuen Landrat mit einem Blumenstrauß und einer Kiste Gummibären zum Wahlsieg gratulieren konnte, müssen in Puderbach und Rengsdorf nochmal für eine Stichwahl die Wahllokale geöffnet werden.