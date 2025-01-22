NEUWIED – 436.050 Euro für Schulsozialarbeit in Neuwied – So viel Geld fließt in diesem Jahr für Schulsozialarbeit nach Neuwied.

In Neuwied fließt in diesem Jahr eine Förderung von insgesamt 436.050 Euro in die Schulsozialarbeit. 221.850 Euro werden in 8,5 Vollzeitstellen an allgemeinbildenden Schulen und 214.200 Euro in sieben Stellen an berufsbildende Schulen gegeben.

Lana Horstmann, SPD-Landtagsabgeordnete, erläutert: “In diesem Jahr investiert das Land insgesamt 12 Millionen Euro in Schulsozialarbeit. So stellen wir sicher, dass jede Schule – auch in unseren Kommunen – mit ausreichend Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern ausgestattet ist. Eine qualifizierte Schulsozialarbeit erhöht die Sicherheit, senkt Gewalt und entlastet Lehrkräfte. Das stärkt Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler.“

Das Land sorgt dafür, dass rund 380 Stellen in der Schulsozialarbeit finanziert werden. Den Großteil davon haben Kommunen bereits beantragt und bewilligt. Dank vereinfachter Förderrichtlinien und weniger bürokratischer Hürden gelangen die Mittel schneller zu den Schulen. „Schülerinnen und Schüler erhalten gezielte Unterstützung, Lehrkräfte werden entlastet und Schulen zu lern- und lebensfreundlichen Lernorten nachhaltig gestärkt. Das ist sozialdemokratische Bildungspolitik – gemeinsam mit der Landesregierung und Bildungsminister Sven Teuber ziehen SPD-Landtagsfraktion und Partner volle Stärke voran,“ sagte Horstmann.