NEUWIED – 400 jungen Menschen nach Abschluss ihrer Ausbildung ihre Zeugnisse ausgehändigt

Am Mittwoch den 1 Juli 2026 hatte die IHK Koblenz in die Neuwieder Foodakademie eingeladen um 400 jungen Menschen nach Abschluss ihrer Ausbildung ihre Zeugnisse auszuhändigen. Im feierlichen Rahmen begrüßte Regional Geschäftsführerin Kristina Kutting, Absolventen, Lehrer und Gäste und freute sich über die musikalische Umrahmung des Soultrios Korzillius-Dames und Hoff. Drei Herren deren Berufsbiografie bereits in der Vergangenheit liegt, die aber musikalisch für gute Stimmung sorgten. Bevor LES-Schulleiter Gido Fischer mit der Zeugnisübergabe beginnen konnte, gratulierten noch Andre`Maur vom jungen Unternehmer Netzwerk und Michael Devesu von der ADD. Persönlich bekam jeder sein Zeugnis überreicht. Beginnend mit den Automobilkaufleuten, Fachinformatiker, Lagerlogistiker. Dann folgten Immobilienverkäufer und eine sehr große Anzahl von Industriekaufleuten gefolgt vom Kaufmann für Büromanagement, Groß und Einzelhandelskaufleuten sowie zum Schluss die Verkäufer, deren Ausbildung kürzer ist. Nachdem Schulleiter Fischer allen Absolventen ihre Urkundenmappe überreicht und zum erfolgreichen Abschluss gratuliert hatte, ging es in den Hof der Akademie zum gemeinsamen Foto. Derweil hatte die Caterer der Foodakademie im Veranstaltungsraum ein Buffet aufgebaut wo bei Sekt und Selters noch gemeinsam gefeiert wurde. (mabe) Fotos: Marlies Becker