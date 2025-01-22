NEUWIED – 146.125 Euro für Geburtsklinik in Neuwied – „Wichtige Stütze der regionalen Gesundheitsversorgung“ – 146.125,56 Euro fließen in dieses Jahr in den Kreis Neuwied zur Unterstützung der Geburtshilfeabteilung des Marienhaus Klinikums Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach für das St. Elisabeth Krankenhaus in Neuwied

Das St. Elisabeth Krankenhaus in Neuwied erhält in diesem Jahr eine finanzielle Förderung in Höhe von 146.125,56 Euro. Die Zuwendung kommt dem Marienhaus Klinikum Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach in Neuwied zugute und stärkt dort die Geburtshilfeabteilung – eine zentrale Komponente der medizinischen Versorgung vor Ort.

„Eine bedeutsame Stütze für die gesundheitliche Versorgung in der Region“, hebt die lokale Landtagsabgeordnete Lana Horstmann SPD, hervor. „Eine klare Unterstützung zur Festigung vor dem Hintergrund einer Krankenhausreform. Besonders die Geburtshilfe bleibt ein essenzieller Pfeiler der medizinischen Versorgung. Der Verteilungsschlüssel der Landesregierung trägt dazu bei, sowohl in städtischen als auch ländlichen Gebieten eine hochwertige Versorgung sicherzustellen. Ich begrüße die Stärkung der bestehenden Strukturen vor Ort,“ resümierte Lana Horstmann.

Die Förderung basiert auf einer Bundes-Förderung, die nach einem von den Ländern bestimmten Schlüssel verteilt wird. Insgesamt gehen so 5,8 Millionen Euro an die 27 in den Krankenhausplan aufgenommenen Geburtskliniken im Land. Das Krankenhaus St. Elisabeth in Neuwied profitiert dabei von 146.125 Euro.