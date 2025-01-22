NEUSTADT – WIED – Stark gegen Diskriminierung: Neuer Workshop in Neustadt

Diskriminierung gehört für viele Menschen in Deutschland leider zum Alltag – ob wegen Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter oder sexueller Identität. Über 20.000 Fälle wurden zwischen 2021 und 2023 bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeldet, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Wie entsteht Diskriminierung? Und wie können wir Betroffene unterstützen und uns dagegen stark machen?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Workshop „Stark gegen Diskriminierung im Alltag“, den die KreisVolkshochschule Neuwied in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Neustadt am Samstag, 6. September 2025, anbietet. Unter der Leitung der Politikwissenschaftlerin Ronja Lindenberg erarbeiten die Teilnehmenden in diesem interaktiven Tagesseminar Strategien für einen couragierten Umgang mit Diskriminierung. Ziel des Workshops ist es, Erfahrungen auszutauschen und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, um Diskriminierung nicht unwidersprochen hinzunehmen, sondern Betroffenen effektiv zur Seite zu stehen.

Der Kurs findet im Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied) von 9:30 bis 15:30 Uhr statt. Dank einer Förderung des Landes zur politischen Bildung ist die Teilnahme kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/G118-25-2 oder 02631 347813.