NEUSTADT-WIED – Sachbeschädigung an mehreren Firmen-LKWs in Neustadt (Wied)

Im Zeitraum zwischen 30. Dezember 2025 und 04. Januar 2026 wurden bei einer Gartenbaufirma in Neustadt (Wied) – Wiedmühle mehrere LKWs und Anhänger durch Unbekannt beschädigt. Unter anderem wurden Reifen mutwillig zerstochen und Fahrzeugleuchten zerschlagen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei