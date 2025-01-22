NEUSTADT-WIED – Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt/Wied Ortsteil Borscheid

Am Montagvormittag, 08. Dezember 2025 im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr ereignete sich in Neustadt/Wied Ortsteil Borscheid ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte gelangten in das Objekt und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde Schmuck entwendet. Nähere Angaben dazu können bislang nicht gemacht werden. Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei Straßenhaus bislang nicht vor. Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei