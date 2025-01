NEUSTADT – Schnuppertag: Der Imker-Anfängerkurs startet bald – Erfahren Sie alles rund um Bienen und Honig

Interessieren Sie sich für die faszinierende Welt der Bienen und die Kunst der Imkerei? Am 15. Februar 2025 haben alle Interessierten die Gelegenheit, sich beim kostenlosen Schnuppertag umfassend zu informieren! Die Veranstaltung findet von 10:00 bis 15:00 Uhr zeitgleich an zwei Standorten statt: Im Pfarrheim Gladbach und im Bürgerhaus Neustadt. Erfahren Sie mehr über die Grundlagen der Imkerei und was es bedeutet, Imker oder Imkerin zu werden.

Der Schnuppertag dient als ideale Orientierungshilfe für den bevorstehenden Imkerkurs. Die Kurstermine werden noch bekanntgegeben. In Kooperation mit den beiden Bienenzuchtvereinen Asbach und Umgegend sowie Heimbach-Weis – Gladbach. Infos und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de/G125-25/1 und www.kvhs-neuwied.de/G126-25/1 oder 02634 61113

Fotos: Archiv BK – wwa