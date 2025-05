NEUHÄUSEL – Brand in Neuhäusel

Am 04. Mai 2025, gegen 21:20 Uhr kam es in der Ortslage Neuhäusel zu einem Brand in einem Rohbau, der durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Durch Unbekannte wurden Müll- und Zementsäcke entzündet. Des Weiteren versuchten dieselben Täter ein Gartenhäuschen in einer benachbarten Straße zu entzünden. Dies misslang jedoch, da Anwohner die Täter ansprechen konnten. Auf Ansprache flüchteten die Täter. Am Rohbau und am Gartenhäuschen entstand nur geringer Sachschaden. Sollten sie Hinweise zur Brandstiftung haben, wenden sie sich bitte an die Kriminalinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602-92260. Quelle: Polizei