NEITERSEN – „WSN-Walking-Football „Budenzauber“ in der Wiedhalle in Neitersen

Am Samstag, 08. Februar 2025, fand zum zweiten Mal der „WSN-Walking-Football „Budenzauber“ in der Wiedhalle in Neitersen statt. Die Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen unter der Federführung von Ralf Keilhauer, zuständig für Walking Football in der Kommission Freizeit- und Breitensport im FV Rheinland und Mitglied der WSN e.V., begrüßten hierzu sechs Teams, die im Modus „Jeder gegen Jeden“ den Sieger ermittelten.

Nach dem Beginn um 17 Uhr standen sich die Mannschaften bis halb Neun gegenüber, ehe der Sieger, die Walking Dad`s, feststand. Unter der sicheren Leitung von den beiden Schiedsrichtern Ulrich Fenstermacher und Kreisschiedsrichterobmann Detlef Schütz wurde in einem „ungewollten“ Endspiel zwischen den „Walking Dad`s“ und dem VfB Polch der Turniersieger ermittelt. Nach je vier Siegen standen beide Teams bei 12 Punkten und so war vor dem finalen Aufeinandertreffen schon klar, dass der Sieger das Turnier gewinnt. Nach spannungsgeladenen und emotionalen zwölf Minuten stand fest, dass dies die „Walking Dad´s“ sind, die sich letztendlich mit 3:0 durchsetzen konnten. Dritter wurden die Kicker von „Walking Union“, gefolgt von den Wiedbachter Sportfreunden Neitersen, dem SV Hellenhahn und dem TuS Hachenburg.

Die „Walking Dad´s“ hatten nicht nur alle fünf Spiele gewonnen, sondern mit 25 erzielten Toren auch die meisten Tore geschossen und mit nur acht Gegentoren auch die wenigsten Tore kassiert. Nach dem Turnier dankte Organisator Keilhauer vor allem den beiden Schiedsrichtern Schütz und Fenstermacher, da „es nicht immer einfach zu pfeifen ist, da es etwas anderes als normaler Fußball ist.

Man muss schon genau beobachten, ob jemand vorher gelaufen ist oder, ob der Ball zu hoch gespielt wurde“! In den Spielen über je zwölf Minuten dürften die Akteure nicht laufen, sondern nur gehen, das heißt, ein Fuß musste immer auf dem Hallenboden sein und der Ball musste immer flach gehalten werden. Auch die einzelnen Teams waren nach dem Turnier hochzufrieden und kündigten ihre Teilnahme für 2026 bereits an. Vorjahressieger Polch, um sich den Titel aus 2024 wiederzuholen, und die Walking Dad`s, um den Titel zu verteidigen. „Es waren spannende Spiele und alle hatten Spaß“, so Keilhauer nach dem Turnier.