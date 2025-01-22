NEITERSEN – Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen e.V. laden zum Mitmachen ein!

Schnupperkurs Walking-Football für alle Vereine aber auch Interessierte mit und ohne Vereinszugehörigkeit, am Samstag, 07.02.2026 von 12:00 bis 15:30 Uhr in der Wiedhalle Neitersen.

Viele Menschen wissen noch nicht, um was genau es sich bei dieser Sportart handelt oder wie das Regelwerk lautet. Um Walking Football nun den Interessierten näherzubringen, laden die Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen in Kooperation mit dem Fußballverband Rheinland zu einem Schnuppertag in die Wiedhalle nach Neitersen ein. Der Ablauf wird mit Theorie und Praxis gestaltet sein. Darüber hinaus wird es ausreichend Zeit für das Ausprobieren sowie den Austausch und das Vernetzen geben.

Schnupperkurs-Inhalt:

Grundlagen: Erlernen der wichtigsten Prinzipien und Regeln des Walking Football.

Praxis: Schnuppertraining, Ausprobieren, Mitspielen, Demonstration

Gesundheit: Fokus auf gesundheitliche Aspekte, die beim Walking Football eine Rolle spielen.

Inklusivität: Die Sportart inklusiv und für alle Menschen zugänglich machen können.

Vorteile:

Gesundheitlich: Training ist schonend für Gelenke und fördert die Fitness.

Sozial: Ermöglicht Menschen aller Altersgruppen und Fähigkeiten die Teilnahme am Fußballsport.

Geringe Einstiegshürde: Regeln sind leicht zu erlernen und der Aufwand gering.

Information und Anmeldung: Ralf Keilhauer, 0163 / 7025980 oder per Mail: ralfkeilhauer@aol.com