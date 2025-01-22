NEITERSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Neitersen zur Sitzung des Ortsgemeinderates
NEITERSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Neitersen zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Donnerstag, 18. September 2025, 18:30 Uhr, findet in der Wiedhalle Neitersen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung:
- Dorfplatz „Fladersbach“ – Auftragsvergabe Garten- und Landschaftsbauarbeiten
- Stellungnahme zum Planentwurf des neuen Flächennutzungsplans
- Interessenbekundung der Ortsgemeinde am Ankauf von Flächen
- Satzung über die Benutzung und die Gebühren für die Wiedhalle in der Ortsgemeinde Neitersen
- 1. Änderung zur Änderung der Friedhofgebührensatzung des Friedhofs Neitersen
- Erteilung des Einvernehmens zur Errichtung eines Reit- und Bewegungsplatzes im Außenbereich
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung:
- Grundstücksangelegenheiten
- Verwendung Bauplatz der Ortsgemeinde
- Verschiedenes
Frank Bettgenhäuser, Ortsbürgermeister