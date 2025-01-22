NEITERSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Neitersen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Donnerstag, 18. September 2025, 18:30 Uhr, findet in der Wiedhalle Neitersen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung:

Dorfplatz „Fladersbach“ – Auftragsvergabe Garten- und Landschaftsbauarbeiten Stellungnahme zum Planentwurf des neuen Flächennutzungsplans Interessenbekundung der Ortsgemeinde am Ankauf von Flächen Satzung über die Benutzung und die Gebühren für die Wiedhalle in der Ortsgemeinde Neitersen 1. Änderung zur Änderung der Friedhofgebührensatzung des Friedhofs Neitersen Erteilung des Einvernehmens zur Errichtung eines Reit- und Bewegungsplatzes im Außenbereich Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung:

Grundstücksangelegenheiten Verwendung Bauplatz der Ortsgemeinde Verschiedenes

Frank Bettgenhäuser, Ortsbürgermeister