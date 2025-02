NEITERSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Neitersen

Die erste reguläre Genossenschaftsversammlung der im Januar neu gegründeten Jagdgenossenschaft Neitersen findet am Mittwoch, 12. März 2025, ab 19:30 Uhr in der Wiedhalle Neitersen (kleiner Saal) statt. Hierzu sind alle im Jagdkataster des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Neitersen und Schöneberg eingetragenen Grundstückseigentümer recht herzlich eingeladen. Zur Feststellung der Mehrheitsverhältnisse nach Grundfläche ist ein amtlicher Flächennachweis, z.B. Grundbuchauszug, etc. vorzulegen. Dies gilt nicht für Jagdgenossen, die bereits bei der Gründungsversammlung ihre Flächen nachgewiesen haben.

Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher und Feststellung der Beschlussfähigkeit