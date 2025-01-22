NEITERSEN – Neue Trikots für die E 1 Jugend der JSG Neitersen-Altenkirchen

Die E 1 Jugend der JSG Neitersen/Altenkirchen bedankt sich ganz herzlich bei der Praxis für Physiotherapie Rainer Kowalsky aus Altenkirchen für die großzügige Unterstützung und die neuen Aufwärmshirts. Die jungen Spieler sind begeistert und treten nun schon beim Aufwärmen als echtes Team auf. „Gemeinsam für mehr Bewegung und Teamgeist!“ Text und Foto: Verein WS Neitersen