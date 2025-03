NEITERSEN – Konzert des Blasorchesters Mehrbachtal am 12. April in der Wiedhalle Neitersen

Das Blasorchester Mehrbachtal e.V. geht mit seinem bevorstehenden Konzert am 12. April in der Wiedhalle in Neitersen auf eine musikalische Weltreise. Um sich darauf vorzubereiten, hat das Orchester ein intensives Probenwochenende durchgeführt, bei dem das Repertoire perfektioniert wurde.

Während der intensiven Proben lag der Fokus auf präziser klanglicher Abstimmung und musikalischer Ausdrucksstärke. Dirigent Manfred Neußer zeigte sich begeistert: „Es war ein äußerst produktives Wochenende. Alle haben mit großem Engagement und höchster Konzentration daran gearbeitet, die Feinheiten der Stücke herauszuarbeiten. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse dieser intensiven Arbeit beim Konzert mit unserem Publikum zu teilen.“

Das Blasorchester Mehrbachtal e.V. lädt herzlich dazu ein, das Ergebnis der Proben beim Konzert am 12. April in der Wiedhalle Neitersen zu erleben und mit dem Orchester zusammen die Welt musikalisch zu bereisen.