NEITERSEN-GLASGOW – Sportfreunde Neitersen zurück aus Glasgow als Gewinner der Herzen

Freundschaftliche Bande haben die Sportfreunde Neitersen schon seit einigen Jahren zu der 630.000 Einwohner zählenden größten Stadt Schottlands, Glasgow. Mit einem Walking-Football-Turnier konnten sie zwar ergebnismäßig nicht mithalten, sammelten dafür aber Eindrücke, die nachhaltig bleiben. „Wir hätten nicht gedacht, wie bescheiden die Schotten in ihren Häusern leben, zwei Meter Grundstück vor dem Haus und fünf Meter dahinter. Zudem waren sie beeindruckt davon, wie die Geselligkeit gepflegt wird. Pubs sind gemütlich, wie man dies auch von England kennt, aber fast überall gibt es dort zusätzlich Karaoke und das mit richtig guten Sängern, stellte Michael Rogge fest.

Auch wenn die Ergebnisliste am Ende keine Siege verzeichnete, so haben die Walking Footballer der Wiedbachtaler Sportfreunde mit den 13 angereisten Sportlern beim internationalen Turnier im Toryglen Regional Football Center in Glasgow auf ganz eigene Weise Geschichte geschrieben. Nach Turnierende steht fest: Sie sind mit Abstand die erfolgreichste festkontinental-europäische Mannschaft, die jemals an diesem Turnier teilgenommen hat. Die Wiedbachtaler Mannschaft zeigte Einsatz, Teamgeist und eine bemerkenswerte Ausdauer – auch beim konsequenten Einhalten der Regeln, so darf zum Beispiel nicht gelaufen werden.

Für die Höhepunkte vor dem Tor sorgten Markus Röber, der mit drei Treffern seinen Status als Rekordtorschütze untermauerte sowie Michael Rogge, der sich mit zwei Toren ebenfalls treffsicher zeigte. Neben den sportlichen Erfahrungen sammelte die Mannschaft vor allem Sympathiepunkte, sowohl beim Gegner als auch beim Publikum. Fazit: Man muss nicht jedes Spiel gewinnen, um als Sieger vom Platz zu gehen, so einer der Beobachter. Werner Klak