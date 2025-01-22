NEITERSEN – Geschwindigkeitskontrolle auf der B 256 in Neitersen

Donnerstag, 06. November 2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Neitersen, in der Rheinstraße, durch. Es konnten insgesamt neun Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle Polizei