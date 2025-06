NEITERSEN – Förderverein „KulturKino Neitersen e.V.“ gegründet

Was lange währt wird endlich gut. Wir sind Kultur- und Kinofreunde aus der Region um Neitersen und uns allen liegt die Förderung einer lebendigen, aktuellen und anspruchsvollen Film- und Kinokultur sehr am Herzen. Das Dorfkino der „Wied-Scala“ im nostalgischen Stil der 50er-Jahre bringt nunmehr seit 1956 bewegte Bilder aus aller Welt nach Neitersen. Das Filmtheater direkt an der rauschenden Wied strahlt eine besondere eigene Atmosphäre aus und wird seit Jahren für ein herausragendes Jahresfilmprogramm ausgezeichnet. Nebst dem Kinobetrieb wird auch der Kleinkunst und anderen kulturellen Programmen eine Bühne geboten.

Um dieses Kleinod in unserer Region weiterhin zu unterhalten und zu unterstützen, gründeten wir im Jahr 2024 den Förderverein „KulturKino Neitersen e.V.“.

Die Gründungsversammlung fand am 24. Juli 2024 in der Wied-Scala statt, und folgende Mitglieder wurden in den Vorstand gewählt: Sandra Rau (Vorsitzende), Dr. Marc Pisoke-Bellersheim (stellvertr. Vorsitzender), Mirko Müller (Kassierer), Christian Georg (Schriftführer), Torsten Löhr (Beisitzer) und Jürgen Salowski (Beisitzer). Die Eintragung im Vereinsregister beim Amtsgericht Montabaur erfolgte am 21. November 2024 (VR 21909).

Der Förderverein hat sich folgende Ziele gesetzt: den Erhalt des kulturellen Angebotes für Filme und Kino, die Förderung von Kunst- und Kulturangeboten aus Literatur, Musik und sonstigen künstlerischen Gebieten sowie die Förderung der Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen und Organisationen.

Damit es auch in Zukunft noch möglichst lange „Film ab“ heißt, kann jede Person und jede Firma ihre Verbundenheit durch eine Mitgliedschaft besiegeln oder den Förderverein mit einer Spende unterstützen. Jede Mitgliedschaft dient dem finanziellen Fundament des Vereins und ist damit eine wichtige Unterstützung zum Erhalt des letzten Dorfkinos nicht nur im Kreis Altenkirchen, sondern im ganzen Westerwald. Aber auch jeder Besuch des Kinos ist eine Hilfe. Anträge zur Aufnahme der Mitgliedschaft liegen in der Wied-Scala aus. Text u. Foto: U. Schmidt