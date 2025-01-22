NEITERSEN – Ellen Demuth MdB zu Besuch bei der Firma DUREL GmbH in Neitersen

Ellen Demuth war bei der Firma DUREL GmbH in Neitersen zu Gast. Seniorconsultant Michael Pappert und Geschäftsführer Carsten Völkel empfingen und führten sie durch das Unternehmen, um umfassende Einblicke in die innovativen Produkte und aktuellen Herausforderungen zu geben.

Die DUREL GmbH fertigt Hochleistungs-Polymerfedern und Dämpfungselemente, die vor allem im Maschinenbau, in der Schienenfahrzeugtechnik und in industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet sowohl Standard- als auch maßgeschneiderte Lösungen an.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 17 feste Mitarbeiter und nutzt bei Bedarf zudem Mitarbeiter-Leasing. Der internationale Marktauftritt wurde durch das Handels-Embargo gegen Russland und Belarus seit 2022 deutlich beeinflusst. Während Russland früher der größte Absatzmarkt war, verlagert sich der Fokus zunehmend auf die Erschließung neuer Märkte, insbesondere in Indien. Investitionen und mögliche Produktionsverlagerungen werden gegenwärtig geprüft.

Ellen Demuth zeigte sich beeindruckt von der Innovationskraft und Flexibilität des Unternehmens angesichts der komplexen globalen Rahmenbedingungen. Sie betonte die Bedeutung der Unterstützung regionaler Unternehmen bei der Markterschließung und strategischer Weiterentwicklung.