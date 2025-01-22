NEITERSEN – Alte Kameraden des WSN aus Neitersen auf Erinnerungsreise!

Die WM 1990 ist uns allen noch in guter Erinnerung. Für die „Alten Kameraden“ des WSN war dies Anlass genug, den Dokumentarfilm „Ein Sommer in Italien-WM 1990“ im Kino anzuschauen. So traten die „Alten Kameraden“ die Reise nach Hachenburg an und verpflegten sich zunächst mit leckeren griechischen Speisen und Kaltgetränken. Nachdem sich die Truppe gestärkt hatte, wurde der Weg zum Kino angetreten und voller Vorspannung erwartete man den Einlass. Der Film gab nach nun 36 Jahren die besonderen Ereignisse jener Zeit wieder und zeigte neben den sportlichen Höhenpunkten, die gesellschaftlichen Stimmung kurz vor der Wiedervereinigung. Besondere bisher nicht veröffentlichte Aufnahmen rund um die Nationalmannschaft veranschaulichten den damals vorhandenen Teamgeist.

Ein wirklich schöner Film, der manche lustigen Passagen mit sich brachte, aber auch nachdenklich stimmte, da manche Fußballgrößen wie Franz Beckenbauer, Andreas Brehme und auch Frank Mill schon nicht mehr unter uns sind. Die „Alten Kameraden“ waren sich einig, dass dies ein schöner Kino-Abend war. Eine schöne „Zeitreise“ in Hachenburg. Zum Ausklang wurde die 3.Halbzeit nach Altenkirchen verlegt und bei dem Sportkamerad Ante, an der „Seitenlinie“ der Abend abgerundet.