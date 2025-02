NEITERSEN – A-Jugend der JSG Neitersen wird Rheinlandmeister

Die Jungs machen da weiter, wo sie im Frühjahr vergangenen Jahres aufgehört hatten. Bei den Rheinlandmeisterschaften in Daun besiegte die Truppe um Kapitän und Torwart Max Schuster den JFV Bitburg im Finale mit 2:1 im Sechsmeterschießen. Einzig und allein der JSG Limestal war es gelungen, den Jungs nach dem Auftaktsieg (5:0 gg. JSG Vulkaneifel) eine Niederlage herbeizuführen (1:3 gegen JSG Limestal), weshalb ein Weiterkommen in der Gruppenphase auch kurzzeitig mit einem Fragezeichen versehen werden musste. Doch die weiteren Siege gegen die JSG Geichlingen (6:0) und den bis dato starken Tabellenführer SG 2000 Mülheim-Kärlich (1:0) reichten letztendlich zum Halbfinaleinzug. Gegner war hier die Spvgg. EGC Wirges, die erst nach Sechsmeterschießen mit 7:6 bezwungen werden konnte. So kam es zum besagten Finale gegen den JFV Bitburg, bei dem Max Schuster am Ende mit zwei gehaltenen Sechsmetern zum Matchwinner avancierte. Somit geht’s kommenden Samstag im saarländischen Lebach für den ältesten Nachwuchs weiter zur Regionalmeisterschaft. Bild und Text: Verein JSG Neitersen