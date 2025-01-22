NEITERSEN – 23. Neiterser Spielzeug- und Kleiderbasar

Eine gute Gelegenheit Spielsachen und Kinderkleidung zu günstigen und fairen Preisen zu erwerben oder zu verkaufen, ist der große Basar in der Wiedhalle in Neitersen am Samstag, den 14. März 2026 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr. (Schwangere haben ab 12.30 Zutritt). Zahlung mit Paypal und EC-Karte möglich. Es gibt außerdem wieder Kuchen und Waffeln – auch zum Mitnehmen. Veranstaltet wird dieser Basar durch den Elternausschuss und den Förderverein der Kita „Pusteblume“ aus Neitersen.

Achtung: Um an der Auslosung der frei gewordenen Verkäufernummern teilzunehmen, senden Interessierte bitte eine E-Mail an basar-neitersen@web.de.