NASTÄTTEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 274 bei Nastätten-Holzhausen

Auf der Umgehungsstraße zwischen Nastätten und Holzhausen (B 274) kam es gegen 07:10 Uhr an der Einmündung der L 335 in Richtung Diethardt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei wollte der PKW an der Kreuzung nach links abbiegen. Hier kam es zu einer Kollision mit dem kreuzenden Kraftrad. Der Motorradfahrer wurde nach Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme für eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion St. Goarshausen zu wenden. Quelle Polizei