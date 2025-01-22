MUTTERSTADT – Tödlicher Arbeitsunfall auf der B 9

Donnerstagnachmittag, 06. November 2025 kam es gegen 15:40 Uhr auf einer Baustelle auf der B 9 (Gemarkung Mutterstadt) zu einem Arbeitsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 30-jähriger Bauarbeiter mit einem Bagger rückwärts und erfasste einen 63-jährigen Bauarbeiter. Der wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Quelle Polizei