Musikalische Spitzenleistungen – Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ begeistert in Mainz

288 begabte Nachwuchsmusikerinnen und -musiker nahmen am diesjährigen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Hochschule für Musik in Mainz teil. Ein voller Erfolg also – nicht weniger als 108 Preisträgerinnen und Preisträger werden das Land Rheinland-Pfalz vom 21. bis 31. Mai beim Bundeswettbewerb in München und Regensburg vertreten.

Bereits zum 63. Mal fand in diesem Jahr der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ statt. Seit seiner Gründung 1964 fördert der Wettbewerb junge musikalische Talente und zeichnet sie aus. Er ist eine der wichtigsten Säulen des deutschen Musiklebens und Grundstein für Zahlreiche Musikkarrieren.

Jahr für Jahr motiviert „Jugend musiziert“ Tausende von jungen Musikerinnen und Musikern zu besonderen künstlerischen Leistungen. Er ist eine Bühne für jene, die solistisch oder im Ensemble ihr musikalisches Können zeigen und sich einer fachkundigen Jury präsentieren wollen.

Die insgesamt 288 rheinland-pfälzischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in 15 unterschiedlichen Wertungskategorien von mehr als 57 fachkundigen Jurorinnen und Juroren aus ganz Deutschland bewertet und konnten zahlreiche persönliche Erfolge erzielen. Der Wettbewerb ist der größte und erfolgreichste Musikwettbewerb seiner Art in Rheinland-Pfalz und in der Bundesrepublik Deutschland.

Peter Stieber, Präsident des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz, unter dessen Dach „Jugend musiziert“ angesiedelt ist, würdigte den Wettbewerb: „Wir bedanken uns bei der Hochschule für Musik Mainz für die Gastfreundschaft und dafür, dass wir auch in diesem Jahr die Räumlichkeiten nutzen durften, die nahezu ideale Bedingungen zur Durchführung des Wettbewerbs bieten. Die jungen Musikerinnen und Musiker haben ausgezeichnete Leistungen in ihren Kategorien gezeigt. Dazu möchte ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich gratulieren. Mein besonderer Dank gilt dabei auch den engagierten Lehrerinnen und Lehrern, sowie den Eltern, die ihre Kinder beim kontinuierlichen Üben unterstützen und motivieren“.

Der Deutsche Musikrat, die Landesmusikräte, die Regional- und Landesausschüsse „Jugend musiziert“ sowie auf Bundesebene der gleichnamige Projektbeirat, öffentliche Musikschulen, Vereine und Privatpersonen leisten und sichern die organisatorische Durchführung; Bund, Länder und Gemeinden und zahlreiche private sowie öffentliche Geldgeber stellen die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung. Ein großer Dank geht an die Sparkassen, als größter Einzelförderer aus der Wirtschaft, die sich seit vielen Jahren bei „Jugend musiziert“ herausragend engagieren. Sie unterstützen den Nachwuchswettbewerb auf allen Wettbewerbsebenen.