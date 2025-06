MÜLHEIM-KÄRLICH – Verkehrsunfall auf der B 9

Am 02. Juni 2025 ereignete sich gegen 23:09 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und Verletzten auf der B 9 aus Andernach kommend in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Ortslage Mülheim-Kärlich. An der Unfallstelle konnte ermittelt werden, dass der Geschädigte auf der B 9 in Richtung Koblenz fahrend, zunächst zwei nicht am Verkehrsunfall beteiligte PKW überholte und sich nach dem Überholvorgang wieder rechts einordnen wollte. Der mutmaßliche Unfallverursacher näherte sich von hinten, konnte allerdings aufgrund vermutlich überhöhter Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem vorausfahrenden PKW.

Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall drei Personen leicht verletzt, der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Es waren insgesamt drei Rettungswagen sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Mülheim-Kärlich im Einsatz. Im Zuge der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher, wonach dieser mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein könnte. Aus diesem Grund wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, das Unfallfahrzeug sichergestellt und ein Gutachter eingeschaltet.

Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten eines roten Renault Megan mit Koblenzer Kennzeichen auf der B 9 im Zeitraum von 22:45 Uhr bis 23:10 Uhr machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Andernach per Telefon: 02632 921-0 oder E-Mail (piandernach@polizei.rlp.de) melden. Quelle Polizei