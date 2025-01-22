MUDERSBACH – Vergnügungspark ElliWorld gastiert in Mudersbach.

Ein großer Erfolg war der Vergnügungspark „ElliWorld“ auf dem Wissener Schützenplatz. Auf rund 2.000 Quadratmetern luden 20 Hüpfburgen, Wasserrutschen aller Art und Schaumduschen die Kinder zum Herumtoben ein. Großer Hit war ein spannendes und kostenloses Puppentheater rund um die Comicfiguren aus PAW Patrol. Auf dem Gelände steht darüber hinaus eine Verpflegungsstation für Groß und Klein zur Verfügung. Das Unternehmen „ElliWorld“, was für einen farbenfrohen Erlebnispark steht, gibt es seit März diesen Jahres. Und in Wissen hatte man erst seinen fünften Auftritt überhaupt. Um die Organisation einschließlich Auf- und Abbau kümmern sich lediglich vier Personen, die während der Öffnungszeiten alle Hände voll zu tun haben. Inzwischen ist „ElliWorld“ nach Mudersbach auf den Kirmesplatz an die Brückenstraße umgezogen. Vom 16. bis 24. August gastiert man dort jeweils täglich zwischen 13 Uhr und 18 Uhr. Auskunft unter elliworld-funpark.de. (bt) Fotos: Bernhard Theis