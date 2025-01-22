MORSBACH – Unterrichtsstart in der Musikschule Morsbach e.V. und der Musikschule der Homburgischen Gemeinden e.V.

Lust zu musizieren? Dann steigen Sie jetzt nach den Sommerferien ein! Die Angebote der Musikschulen richten sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Die Musikschulen bieten neben Musikalischer Früherziehung für die Jüngsten Unterricht für Anfänger und Fortgeschrittene in sehr vielen instrumentalen Fächern und Gesang an. Die Ensembles und Chöre der Musikschule sind offen für alle Musikbegeisterten, nicht nur für Schülerinnen und Schüler der Musikschule. Das gilt auch für die Wiehler Chorakademie mit ihrem Knaben- und Mädchenchor. Selbstverständlich sind für alle Angebote unverbindliche und kostenfreie Probestunden möglich oder es kann bestehender Unterricht besucht werden, um den Unterricht und die Lehrkraft kennenzulernen. Interessenten können sich auf der Homepage der Musikschulen www.musikschulemorsbach.de bzw. www.mdhg.de genauer über das Angebot und die Lehrkräfte informieren oder sich direkt an die Geschäftsstellen der Musikschulen wenden: Musikschule Morsbach: Email: musikschule@morsbach.de / Telefon: 02294-9997020 und Musikschule der Homburgischen Gemeinden: Email: j.wolfslast@wiehl.de / Telefon: 02262-99260.