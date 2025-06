MORSBACH – Ravels Bolero beim Morsbacher Konzert des Lindlarer Klavierfestivals

Zum dritten Mal findet nun schon eine Veranstaltung des berühmten Lindlarer Klavierfestivals in St. Gertrud Morsbach statt. Am Montag, 14. Juli um 19 Uhr musizieren die Kantoren Stefan Barde (Wipperfürth) und Dr. Dirk van Betteray (Morsbach). Auf dem Programm stehen u.a. ein musikalischer Wettstreit zwischen Orgel und Keyboard mit Mozarts berühmter „Sonata facile“ sowieeine Bearbeitung des legendären Bolero von Maurice Ravel für 2 Organisten. Teilnehmende Streicher des Klavierfestivals (Leonardo Pinto, Helena Camargo (Violine) Denis Rangel, Gabriel Vailant (Viola) William Batista, Miguel Bevilacqua (Violoncello) interpretieren das Andante aus dem Streichsextett von Alexander Borodin sowie zwei Kirchensonaten von Mozart, diese gemeinsam mit den beiden Organisten. Aber auch das Publikum darf sich singend am musikalischen Geschehen beteiligen. Der Eintritt ist frei(willig). Das Konzert wird am Dienstag, 15. Juli um 19 Uhr in St. Nikolaus Wipperfürth wiederholt.