MORSBACH – Poporatorium „Die Schöpfung“ von Karl-Peter Chilla in Bielstein und Morsbach

Die Schöpfung bildet einen Schwerpunkt in den diesjährigen Konzerten unter der Leitung von Dirk van Betteray. So wird als erstes das mitreißende Poporatorium „Die Schöpfung“ des bekannten Komponisten und Kirchenmusikers Karl-Peter Chilla mit dem Knaben- und Mädchenchor der Bergischen Akademie für Vokalmusik, dem Projektchor CHORZEIT der Musikschule der Homburgischen Gemeinden und dem Chor ´72 Dieringhausen gleich zweimal aufgeführt mit Gero Gellert am Bass und Dirk van Betteray (Leitung und Klavier).

Das Poporatorium, das die sieben Tage der biblischen Schöpfungsgeschichte Klang werden lässt, erklingt konzertant am Dienstag, 20. Mai um 18 Uhr im Bielsteiner Burghaus sowie in der Hl. Messe am Sonntag, 25. Mai um 11 Uhr in St. Gertrud Morsbach. Hier wirken zusätzlich die Chöre der Musikschule Morsbach unter Leitung von Sabine Fuchs mit. Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen. Am zweiten und dritten Oktober diesen Jahres wird mit großem Chor Joseph Haydns weltbekanntes Oratorium „Die Schöpfung“ in Morsbach und Bielstein aufgeführt.