MORSBACH – Musikschule Morsbach feiert 30. Geburtstag mit viel Musik in drei Konzerten

1996 wurde die Musikschule von Morsbacher und Friesenhagener Musikvereinen gegründet. Aus kleinen Anfängen hat sie sich in Oberbergs kleinster Kommune zu einer etablierten öffentlichen Musikschule mit 350 Schülerinnen und Schülern von 18 Monaten bis 80 Jahren entwickelt. In der Musikschule gibt es vokalen und instrumentalen Unterricht in vielen Fachbereichen, z.B. Blasinstrumente, Saiteninstrumente, Tasteninstrumente und Percussion im Einzel- und Gruppenunterricht sowie Ensembles und Chöre. Und diese Bandbreite möchte die Musikschule in drei Konzerten zum 30. Geburtstag zeigen:

Am Mittwoch, 17. Juni um 16 Uhr starten die jüngsten Musikschulschüler den Konzertreigen unter dem Motto „Wir feiern mit viel Musik“. Am Samstag, 20. Juni um 19 Uhr gibt das Sinfonische Blasorchester des Kreismusikverbandes Altenkirchen ein Benefizkonzert zugunsten der Musikschule. Am Sonntag, 21. Juni um 16 Uhr startet der große Jubiläumsnachmittag ebenfalls mit viel Musik von Musikschulschülerinnen und -schülern aller Fachbereiche.

Alle Veranstaltungen finden in der Kulturstätte Morsbach (Hahner Straße) statt. Karten zum Benefizkonzert am 20. Juni erhalten Sie an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei den Partnervereinen und im Musikschulbüro (musikschule@morsbach.de). Bei den anderen Veranstaltungen ist der Eintritt ist frei. Die Musikschule Morsbach lädt alle Musikbegeisterten zum Mitfeiern ein.