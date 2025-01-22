MORBACH-RORODT – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 327 bei Morbach/Rorodt

Ein Citroen DS5 und ein Suzuki-Motorrad befuhren nacheinander die B 327 aus Morbach kommend in Fahrtrichtung Thalfang. Der Citroen beabsichtigte nach links auf die K 116 in Fahrtrichtung Rorodt einzubiegen. Der Motorradfahrer fuhr auf den Citroen auf. Trotz sofortiger Reanimation der Ersthelfer, erlag der 36-jährige Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz waren die Polizei Morbach, das VU-Aufnahmeteam Trier, 1xRTW, Feuerwehr Deuselbach mit 8 Kräften, Kriseninterventionsteam, ADAC Christoph 10 und die Straßenmeisterei Thalfang und Bernkastel-Kues. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der PI Morbach 06533-93740. Quelle: Polizei