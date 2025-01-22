MONTABAUR – Zeugenaufruf nach versuchten Einbrüchen im „Quartier Süd“ in Montabaur

In der Nacht von Dienstag, 30. September 2025 auf Mittwoch, 01. Oktober 2025, kam es zu mehreren versuchten Einbruchsdiebstählen im Bereich des Wohngebiets „Quartier Süd“ in Montabaur. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei kam es zu einer vollendeten Tat, bei der ein E-Bike entwendet wurde. Nach einem Zeugenhinweis konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in den frühen Morgenstunden des 01. Oktober 2025 zwei tatverdächtige Männer durch die Polizei festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Montabaur sucht nun weitere Zeugen, die zur Nachtzeit und in den frühen Morgenstunden Beobachtungen zu verdächtigen Personen und auffälligen Fahrzeugen, insbes. Transportern mit ortsfremdem Kennzeichen, in diesem Bereich gemacht haben. Sachdienliche Angaben bitte an die Kriminalpolizei Montabaur unter Tel. 02602/9226-0. Auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Quelle Polizei