MONTABAUR – Schwerer Verkehrsunfall Uhr im Einmündungsbereich der L 312/L 327

Dienstagmorgen, 08. April 2025, kam es gegen 08:09 Uhr im Einmündungsbereich der L 312/L 327 zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von zwei Pkw. Hierbei befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Westerwaldkreis die L 312 von Montabaur-Elgendorf kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Die 35-jährige Unfallverursacherin aus dem Westerwaldkreis beabsichtigte, von der L 327 nach links auf die L 312 in Fahrtrichtung Montabaur-Elgendorf einzubiegen, übersah aber den von links kommenden, bevorrechtigten Pkw des 20-Jährigen, in dessen Verlauf es im Einmündungsbereich zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Die beiden Fahrzeugführer wurden im Anschluss mit RTWs in Krankenhäuser gebracht, wobei letztlich nur die Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die L 312 musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. Quelle: Polizei