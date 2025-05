MONTABAUR – Frontalzusammenstoß auf der B 49 bei Montabaur

Freitagabend, 16. Mai 2025, kam es gegen 18.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß auf der B 49 zwischen den Ausfahrten Montabaur-Kaserne und Horressen. In den beiden am Frontalzusammenstoß beteiligten PKW saßen insgesamt vier Personen, die allesamt verletzt wurden, zwei davon schwerst. Alle vier Personen wurden durch den Rettungsdienst sowie einen Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht.

Ein weiteres Fahrzeug, ein VW Transporter, wurde ebenfalls durch den Unfall am Kotflügel sowie am Außenspiegel leicht beschädigt. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen kam der Fahrer des in Fahrtrichtung Montabaur fahrenden PKW auf die Gegenspur, wo er mit einem entgegenkommenden PKW zusammenstieß. In dem entgegenkommenden Fahrzeug wurde eine Person eingeklemmt, die durch die örtliche Feuerwehr befreit wurde.

Beide unmittelbar beteiligten Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Richtungen für circa drei Stunden gesperrt. Abschließend musste die Fahrbahn noch von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt werden. Quelle Polizei