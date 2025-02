MITTELHOF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung auf der K 127 bei Mittelhof

Am 07. Februar 2025, gegen 20:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer die K 127 aus Mittelhof in Richtung B 62. In einer Linkskurve kam der Fahrer infolge alkoholischer Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einer Straßenlaterne. Das Fahrzeug sowie die Laterne wurden beschädigt; der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Quelle: Polizei