MICHELBACH – SV „Adler“ Michelbach 1958 – Jahreshauptversammlung

Zur Jahreshauptversammlung des Schützenverein „Adler“ Michelbach 1958 trafen sich 26 Mitglieder im Schützenhaus. Nachdem der Vorsitzende Frank Becker alle anwesenden Mitglieder begrüßte, wurde zu einer Schweigeminute in Gedenken an die Mitglieder, die im letzten Jahr gestorben sind, innegehalten. Es folgten der Bericht des Vorsitzenden, aus dem hervorzuheben ist, dass die Mitgliederzahl eine leicht sinkende Tendenz aufweist. Auch die Schriftführerin Laura Nöllgen, Sportleiter und Jugendleiter Heinz-Willi Ellert, Vorsitzende der Gymnastik Tanja Reichel und Kassiererin Wilma Schleiden präsentierten ihre Berichte. Die Kassenprüfer Lothar Hackbeil und Udo Nöllgen ließen die Kassenprüfung in Form eines Berichtes Revue passieren. Nach einer ausgiebigen Aussprache der Berichte wurde der Antrag auf Entlastung des Vorstandes durch die Kassenprüfer gestellt und einstimmig bestätigt.

Um wieder mehr „Leben“ ins Schützenhaus zu bekommen und regelmäßige Einnahmen zu generieren, wurde die hinweisende Bitte auf weitere Trainingstage angenommen. Es finden nun auch teilweise am Wochenende Trainings statt, die genutzt werden können und sollen. Der stellvertretende Vorsitzende Chris Kraemer führte als Wahlleiter die Versammlung fort. Frank Becker wurde als Vorsitzender einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt. Bei seiner Annahme des Amtes verkündete er, dass dies seine letzte Wahlperiode sei und er in zwei Jahren nicht mehr zur Wahl als Vorsitzender stehen würde. Einstimmige Wiederwahlen gab es ebenfalls in den Ämtern stellvertretender Kassierer – Dirk Salterberg, Sportleiter – Heinz-Willi Ellert, Waffenwarte – Siegfried Ulonska, Patrick Schumann. Das Amt der stellvertretenden Schriftführerin legte Franziska Kraemer ab und wurde durch Tim Janotta abgelöst. Auch die Jugendvertretung mit der Wahl der stellvertretenden Jugendleiterin Laura Nöllgen wurde in der Versammlung bestätigt.

Der Verein freut sich über rege Beteiligung an den anstehenden Veranstaltungen im Jahr 2025. Das Ostereierschießen am 19. April, Michelbacher Schützenfest vom 29. Mai bis zum 01. Juni und das Adventsgrillen am 06. Dezember. Zum Schluss erhielten die Mitglieder Karl Heinz Schneider (bronze), Birgit Schreiner (silber) und Tanja Reichel (gold) die kleinen Verdienstnadeln des Rheinischen Schützenbundes für besondere Verdienste im Verein. Auch sportliche Ehrungen von Kreis- und Bezirksmeisterschaften wurden durch den Sportleiter Ellert an 15 Mitglieder überreicht. Die Versammlung wurde nach zweieinhalb Stunden geschlossen. Birgit Schreiner versorgte die Versammlung mit einem leckeren warmen Imbiss zum Abschluss. (lan)

Foto: (v.l.): Tanja Reichel, Karl Heinz Schneider, Birgit Schreiner. Foto: Laura Nöllgen