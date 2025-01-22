MICHELBACH – Rodelvergnügen der Gemeinde Michelbach

Man kann noch nicht direkt von einer Tradition sprechen, aber es hat sich in den letzten Jahren schon zu einem beliebten Treffen für Jung und Alt erwiesen: Das Rodelvergnügen im Michelbacher Ortsteil Widderstein.

Als Strecke bietet sich der Verbindungsweg von Widderstein in Richtung Gieleroth (oder auch Ingelbach) an. Es gibt genügend Gefälle, so dass die Schlitten und Bobs oder auch LKW-Reifen zu beachtlichen Geschwindigkeiten kommen. Ein Freizeitspaß, der nicht nur die Kinder anspricht. Auch Erwachsene waren eifrig dabei.

Wenn aber nicht nur das Lästige den „Bergraufziehen“ wäre! Hier hat das Gemeindemitglied Dirk Adorf schon in den letzten Jahren seine Hilfe angeboten. Mit seinem geländetauglichen Fahrzeug war er in der Lage, die Schlitten, inklusive der Rodler, wieder den Berg hochzuziehen. Beigeordneter Johannes Peter hatte dann auch direkt noch eine entsprechende Vorrichtung gebaut, so dass die Schlitten unkompliziert angehangen werden konnten.

Am Vortag der Veranstaltung hatten fleißige Helfer eine kleine Schneebar und Sitzmöglichkeiten aufgebaut, sowie die Piste präpariert. Am Renntag selbst standen warme Getränke, wie Kakao und Glückwein, sowie Kuchen und Plätzchen, aber auch Grillwürstchen, zur Stärkung bereit.

Das Wetter spielte auch mit, so dass alle Besucher rundum zufrieden gegen Abend nachhause gingen. Ein weiterer Beweis für die intakte Dorfgemeinschaft der Gemeinde Michelbach. Viele lobende Worte kamen abends noch in der „Dorf-WhatsApp Gruppe“ an.

Die Gemeinde bedankt sich bei allen Helfern für die Unterstützung, sei dies nun beim Auf- und Abbau und auch für die Kuchenspenden. Ein besonderer Dank geht an Dirk Adorf. Der durch seine Hilfe den Nachmittag, speziell für die jungen Gäste, zu einem besonderen Erlebnis machte. (die) Fotos: Alex Schleiden