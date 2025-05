MICHELBACH – Königsehrenpreisschießen 2025 beim Schützenverein „Adler“ Michelbach 1958

32 Personen beteiligten sich am Donnerstagnachmittag am Ehrenpreisschießen auf die Trophäen des Königsvogel, doch als Anwärter auf die Königsehre meldete sich niemand beim Schießleiter Heinz-Willi Ellert. Damit steht fest, dass für das Schützenjahr 2025-26 der Schützenverein „Adler“ Michelbach ohne Majestät, Thron und Hofstaat stattfindet. Dafür holte sich mit dem 50. Schuß Elmar Schleiden die Krone. Mit Treffer 62 sicherte sich Dennis Durkowitzer das Zepter, sein Bruder Florian Durkowitzer mit dem 160. Schuß den Reichsapfel. Die Rechte Schwinge ging an Johannes Dejosez mit dem 179. Schuß, die Linke Schwinge ging an Laura Nöllgen mit dem 197. Schuß und der Stoß fiel an Patrick Schumann mit dem 203. Schuß.