MICHELBACH – Kaiserschiessen 2025 des Schützenvereins 1958 Adler Michelbach e.V. am Freitag, 30. Mai 2025 – Sabine Knak löst als Kaiserin Tim Janotta als Kaiser ab

Zum Kaiserschießen am Freitagabend im Vereinshaus des SV Michelbach begrüßte der Stellvertretende Vorsitzende Chris Kraemer neben etlichen ehemaligen Majestäten, dem amtierenden Kaiser Tim Janotta auch den Vorsitzenden des RSB Gebiet Süd Dirk Friese und Bürgermeister Fred Jüngerich. Sie waren es auch die das Schießen auf die Ehrenpreise des Kaiservogels eröffneten. Fünf Ex-Königinnen und zwei Ex-Könige beteiligten sich an diesem Wettbewerb. Erfolgreich waren beim Kaiserehrenpreisschießen. Krone: Wilma Schleiden (37. Schuß); Zepter: Sabine Knak (53. Schuß); Reichsapfel: Eberhard Schreiner (138. Schuß); Rechte Schwinge: Monika Woelki (268. Schuß); Linke Schwinge: Brigitte Imhäuser (289. Schuß); Stoß: Tim Janotta (303. Schuß). Als Kaiseranwärter traten zum Kaiservogelschießen 2025 Eberhard Schreiner, Sonja Heisterkamp und Sabine Knak an. Mit dem 669. Schuß fiel bei Sabine Knak die Rumpfscheibe zu Boden. Fotos: Laura Nöllgen