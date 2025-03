MENDIG – Tag der offenen Tür der Montessori-Grundschule in Mendig

Die Montessori-Pädagogik wird immer beliebter bei Eltern und Schülern. In der Großregion um Koblenz herum gibt es nur eine Freie Montessori-Grundschule am Standort Mendig. Mit der geplanten Schuleröffnung einer Freien Montessori-Realschule in Polch wird diese Freie Montessorischule Sonnenschein ebenfalls nach Polch umziehen.

Um interessierten Eltern und Kindern die Umsetzung der Montessori-Pädagogik im Schulalltag der Grundschule zu zeigen und die Grundlagen dieser Alternativpädagogik näher zu bringen, findet am 29. März 2025 von 10:00 bis 15:00 Uhr ein Tag der offenen Tür in Mendig statt.

Einblick ins gläserne Klassenzimmer

Beim Tag der offenen Tür öffnet die Grundschule ihre Klassenzimmer und lädt ein, die Arbeitsweise der Kinder in der Praxis zu erleben. Die Schüler haben in Lernteams eigene Lernprojekte vorbereitet und sind bereit, interessierten Besuchern zu erklären, wie sie mit dem Montessori-Material ihre Lernthemen erarbeiten. Begleitend gibt es Kurzvorträge zu den Grundlagen der Montessori-Pädagogik und einen Einblick in die kosmische Erziehung, die in manchen Teilen mit dem klassischen Sachkundeunterricht vergleichbar ist. Abschließend präsentieren die Schüler ihre musikalischen Fähigkeiten in einer Aufführung.

Insgesamt gibt es zwei Durchgänge dieses Programms, so dass Familien den Tag der offenen Tür zeitlich flexibel besuchen können. Für kleine Speisen und Getränke vor Ort ist gesorgt.

Gestiegene Nachfrage nach Schulplätzen

„Seitdem wir unseren Plan zur Schulgründung unserer Montessori-Realschule öffentlich angekündigt haben, erreichen uns noch mehr Anfragen von Grundschuleltern. Sie begrüßen es, dass es jetzt eine Möglichkeit besteht, Kinder von der Einschulung bis zum Schulabschluss in der Montessori-Pädagogik zu begleiten”, erklärt Ramona Erwen, geschäftsführende Schulleitung der Grundschule. „Das freut uns natürlich sehr und zeigt, dass wir genau den richtigen Weg gehen.“ Foto: Sandra Schäfer

Foto: Freie Montessorischule Sonnenschein in Mendig lädt zum Tag der offenen Tür ein